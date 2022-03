Guerre en Ukraine : pourquoi la France pense-t-elle que "le pire est à venir" ?

La désescalade semble encore loin. Au huitième jour de l'invasion des troupes russes en Ukraine, les autorités françaises ne cachent pas leur pessimisme pour les temps à venir. Ce jeudi matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a jugé "possible que le pire soit devant nous". À l'issue d'un entretien de plus d'une heure avec Vladimir Poutine ce jeudi, Emmanuel Macron s'est même montré encore plus inquiet. "L'anticipation du président est que le pire est à venir compte tenu de ce que lui a dit le président Poutine", a fait savoir l'Élysée, constatant la "détermination" du président russe "à poursuivre l'opération militaire jusqu'au bout."

Après une semaine de combats, certains observateurs redoutent en effet que la guerre entre dans une deuxième phase. "Il y a des possibilités de siège des villes ukrainiennes", explique auprès de TF1info Carole Grimaud Potter, spécialiste de géopolitique et du monde russe. Plusieurs villes ont déjà été encerclées par les troupes russes. "Cela peut créer des blocus et des sièges de zones qui résistent encore", avance-t-elle, ce qui couperait les plus grandes villes du reste du pays.