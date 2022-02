Guerre en Ukraine : pourquoi les liens de François Fillon avec la Russie lui sont-ils reprochés ?

François Fillon a également forcé son camp à réagir. Le numéro 3 de LR Aurélien Pradié a estimé sur Public Sénat qu'il "n’appartient plus à la vie politique" et qu'il n'avait donc "pas à commenter sa situation". La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, qui ne veut pas être associée de près ou de loin aux activités ou aux positions de l'ancien chef de gouvernement, avait utilisé des arguments similaires mercredi soir, dans une émission sur BFMTV avant l'invasion de l'Ukraine, affirmant que "François Fillon a quitté la politique" et "a le droit de faire sa vie, on doit le laisser tranquille". Depuis, elle a fermement condamné l'invasion russe. Aussi, LR précise qu'il n'a aucun lien dans la campagne de sa candidate.

Ces dernières heures, plusieurs anciens dirigeants européens, dont les chefs de gouvernement finlandais Esko Aho, italien Matteo Renzi et autrichien Christian Kern, ont démissionné des conseils d'administration des sociétés russes dans lesquels ils siégeaient. Pas François Fillon.