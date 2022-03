Guerre en Ukraine : pourquoi les Russes se concentrent-ils sur Kharkiv ?

Une prise cruciale pour les hommes de Vladimir Poutine, alors que les pourparlers entre Russes et Ukrainiens pourraient reprendre ce mercredi soir. "Si Kharkiv tombe, ce serait un élément de plus côté russe pour négocier et faire plier les Ukrainiens", analyse la spécialiste du monde russe. "C'est aussi ce que les Russes attendent : que l'Ukraine ait de moins en moins de marge de manœuvre pour négocier. Les Russes continueront à prendre les grandes villes tant que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, n'aura pas plié."