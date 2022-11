Guerre en Ukraine : pourquoi notre électroménager intéresse la Russie ?

Toutefois, la Russie ne fabrique pas de semi-conducteurs. Et à cause des sanctions, elle ne peut plus en acheter directement. Alors, elle investit dans l'électroménager via ses alliés ou ses voisins. Depuis le début de la guerre, l'Arménie a ainsi acheté à l'Union européenne trois fois plus de lave-linge qu'en 2021. Le Kazahkstan, lui, a commandé soudainement trois fois plus de réfrigérateurs et six fois plus de tir-lait électriques. Dans un pays où le nombre de naissances diminue, c'est curieux.

Ces Etats revendent en fait ces produits importés à la Russie. Une partie est destinée à la population, l'autre serait démontée. "L'armée russe récupère des puces électroniques pour réparer son matériel militaire", lance Ursula von der Leyen, la présidente de la Commision européenne, depuis son pupitre.

Mais les semi-conducteurs d'un lave-linge peuvent-ils vraiment servir à un usage militaire ? "Techniquement c'est possible, reconnait Jérôme Clech, enseignant de prospective et de stratégie à Sciences Po Paris. Maintenant, le faire à grande échelle pour que ce soit significatif et que cela puisse infléchir le cours d'une guerre, cela paraît étonnant."