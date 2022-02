Guerre en Ukraine : pourquoi Valérie Pécresse et Eric Zemmour souhaitent-ils voir Nicolas Sarkozy nommé "médiateur" ?

"Vous n’êtes pas encore parvenu à faire entendre la voix de la France. Je vous demande donc de désigner aujourd’hui deux ‘émissaires de la France pour la paix’ : Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine", a écrit dimanche Eric Zemmour dans une lettre adressée à Emmanuel Macron. "Tous deux ont incarné sur le plan international la France comme puissance indépendante et d’équilibre. Tous deux sont respectés par les belligérants, par les Ukrainiens comme par les Russes, par les Européens comme par les Américains. Tous deux ont l’expérience de la diplomatie et des médiations", poursuit l'ancien polémiste.

Peu de temps après, la candidate LR a elle aussi proposé "que la France et l’Union européenne le désignent comme ‘médiateur européen pour l’Ukraine’ en vue d’obtenir un cessez-le-feu et d’entamer les négociations pour la résolution du conflit", "au vu de son expérience unique des situations de crises internationales et de sa capacité exceptionnelle à les résoudre comme il l’a prouvé en Géorgie".