Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine affirme-t-il que des "néonazis" sont au pouvoir à Kiev ?

Cette stratégie permet aussi d'envoyer un message bien plus large aux pays étrangers, qui dépasse le conflit entre deux nations. L'objectif de "dénazification", que brandit Vladimir Poutine, était à l'ordre du jour de la conférence de Yalta, qui rassemblait en 1945 les Alliés, dont l'URSS, pour organiser le monde après la défaite allemande. "Poutine envie cette mission salvatrice et cette puissance dont jouissait alors Moscou, et veut rétablir un ordre international dans lequel la Russie est un acteur majeur", explique Bertrand Badie. En bref, "du recyclage", abonde Isabelle Davion.

Plus largement, Vladimir Poutine vise aussi les Occidentaux, estimant qu'ils ont fait de l'Ukraine une arme anti-russe et sont eux-mêmes successeurs du nazisme et du fascisme. Une stratégie déjà déployée par le bloc soviétique pendant la guerre froide, pour construire sa légitimité en opposition à Washington et ses partenaires. "C'est une rhétorique très enracinée : l'URSS a toujours considéré que le nazisme venait de l'Occident, trouvant son origine en Allemagne, et qu'après la guerre, les Alliés ont absorbé les structures nazies de l'Allemagne de l'Ouest pour les retourner contre Moscou, au lieu de les dissoudre", explique Isabelle Davion.

Quant à l'accusation de génocide, qui ne s'appuie sur aucun fait, elle permet de "déclencher un sentiment d’horreur et d’émotion, c’est l’ultime dramatisation", relève l'historienne. "Cette stratégie permet de déminer la réponse ukrainienne, car même si l’Ukraine répondait en brandissant le génocide de 1932-1933, cette fois-ci bien réel, on renverrait les deux accusations dos à dos et on finirait par banaliser le terme génocide, que la Russie a utilisé en premier", analyse-t-elle.