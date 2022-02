Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine veut éliminer Volodymyr Zelensky

Depuis son élection en 2019, l'ancien comédien et le Kremlin sont en désaccord. Volodymyr Zelensky regarde vers l'Ouest, vers l'Otan et la Communauté européenne. Tandis que Vladimir Poutine regarde vers l'Est, vers la reconstruction de l'ex-bloc soviétique. Considéré sans expérience et naïf, le président ukrainien a acquis au fil des mois une stature de chef d'État. Ces derniers jours, il a impressionné tout le monde par son courage et sa détermination.