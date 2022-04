Guerre en Ukraine : près de 5,3 millions de réfugiés, selon l'ONU

Des flux de population qui ne cessent de gonfler. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé le 25 avril dernier que 5.264.767 Ukrainiens avaient quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Soit 32.753 personnes de plus que la veille.

Dans le détail, 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants, les hommes de 18 à 60 ans susceptibles d'être mobilisés n'ayant pas le droit de partir. La Pologne accueille, de très loin, le plus grand nombre de ces individus (2.922.978 au 25 avril). 782.598 Ukrainiens ont trouvé refuge en Roumanie, 614.318 en Russie, 496.914 en Hongrie et 435.275 en Moldavie. D'autres pays frontaliers, comme la Slovaquie ou la Biélorussie ont également fait un effort particulier en la matière.