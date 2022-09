"Preuves de torture" à Izioum, la centrale de Zaporijia reconnectée... Le point sur la situation en Ukraine

Reconnexion. Désormais au cœur du conflit, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia a été reconnectée au réseau électrique du pays, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), après que le site avait été privé de source d'électricité, ce qui augmentait le risque d'un accident. "La ligne de 750 kilovolt (kv) réparée alimente la plus grande centrale nucléaire d'Europe [...] avec l'électricité nécessaire pour assurer le refroidissement des réacteurs et d'autres fonctions de sécurité", a annoncé l'AIEA dans un communiqué. Depuis qu'elle avait été débranchée du réseau, la centrale, enjeu d'affrontements entre Russes et Ukrainiens ces dernières semaines, et dont les réacteurs ont été stoppés, ne pouvait compter que sur une alimentation par centrale thermique pour assurer le refroidissement de ses installations.