Prix du pétrole russe plafonné : "Très peu de chance que cela ait un impact à la pompe en France"

La France pourrait-elle être affectée par la décision de plafonnement du prix du pétrole russe ?

Il reste encore quelques incertitudes autour de cette décision, mais le plafonnement n'aura pas de conséquence sur l'approvisionnement de la France, puisqu'à partir d'aujourd'hui, aucun pétrole russe ne pourra de toute façon entrer sur notre territoire par la voie maritime. Quant au gazole russe, il sera également plafonné à partir de février.

Par ailleurs, il n'y a pas de raison objective à ce que ces décisions aient un effet sur les prix de façon évidente. Les tarifs pétroliers, définis à l'échelle mondiale pour le pétrole brut ou continentale pour le gazole, n'ont pas de raison d'évoluer ni à la hausse ni à la baisse du fait de ce plafonnement. Je reste prudent, car l'embargo pourrait avoir des conséquences que nous n'avons pas prévues, mais je continue de penser qu'il y a très peu de chance pour que cela ait un impact sur les prix à la pompe en France.

Comment expliquer cette stabilité ?

Le pétrole brut est facturé aujourd'hui sur le marché mondial à 86 dollars par baril de Brent. Et chaque pétrole brut sur la planète voit son tarif fixé par rapport à celui-ci, avec une prime ou un rabais, décrétés en temps normal en fonction de sa qualité ou d’autres considérations pratiques. Or dès le début de la guerre en Ukraine, de nombreux acteurs ont décidé de baisser voire d'arrêter leurs achats de pétrole russe. Les vendeurs ont ainsi été obligés d'accorder une remise à leurs clients. On estime que le baril de pétrole russe est aujourd'hui vendu 25 à 30 dollars moins cher que le baril de Brent, à savoir entre 61 et 66 dollars. Le plafond à 60 dollars est de ce fait très proche de la fourchette actuelle.