La France peut-elle se passer du gaz russe ?

Alors que se passerait-il si la France ne pouvait plus s'approvisionner en Russie, à cause de la guerre et de la multiplication des sanctions économiques ? "Jusqu'ici, le gaz russe transite dans de gigantesques gazoducs à 40 km/h en provenance de Sibérie, en passant sous la mer Baltique ou en traversant l'Ukraine. Pour compenser, il faudrait alors acheter davantage de gaz au Qatar et aux États-Unis et l'acheminer par voie maritime. Mais la France fait déjà venir par bateau plus de la moitié du gaz qu'elle consomme", souligne François Lenglet, qui précise que "le gaz est liquéfié avant d'être chargé sur de gigantesques navires et regazéifié dans des terminaux portuaires comme celui de Dunkerque ; puis, il est injecté dans le réseau de transport souterrain français". Seule solution pour compenser les importations de gaz russe : il faudrait plus de navires méthaniers arrivant en France, sachant qu'un bateau transporte l'équivalent de deux jours de consommation française.

Autre impératif, "il faudrait que les autres pays augmentent leur production et nous serions alors en concurrence avec l'Asie, qui achète massivement du gaz liquéfié. Et la concurrence est telle que ces navires changent de cap plusieurs fois par voyage pour se diriger vers le client qui surenchérit le plus sur les prix", analyse François Lenglet. Cette situation est d'autant plus tendue que les stocks français ont été massivement consommés pendant les derniers mois. Chez Storengy, par exemple, une société gazière à Gournay-sur-Aronde dans l'Oise, les réserves de gaz, au plus haut en novembre, sont tombées à moins de 30% aujourd'hui.