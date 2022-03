"Protéger les enfants ukrainiens des bombes" : l'Unicef lance un appel aux dons

"L’Ukraine compte en Europe le plus grand nombre d’enfants placés en institution, plus de 90 000. Ceux-ci, souvent handicapés, n’auront même pas la possibilité de fuir."

"À la violence, s’ajoute le froid hivernal. Les populations ont besoin de vêtements chauds pour soutenir les grands froids.

Le pays traverse une crise de santé publique majeure : manque de fournitures médicales essentielles, vaccination contre la polio recrudescente dans le pays depuis quelques mois, menace de la rougeole, très contagieuse. Les ruptures d’électricité ne permettent plus de garantir de bonnes conditions pour vacciner les enfants ou les adultes contre le Covid-19. Les réserves d'oxygène s'épuisent. Les besoins médicaux sont déjà aigus."

"Les craintes d'une crise de santé publique plus large s'intensifient à mesure que les gens fuient leurs maisons, que les services de santé sont interrompus et que les fournitures de première nécessité n'arrivent pas assez vite en Ukraine. Les enfants et les familles pris dans ce conflit ont besoin de toute l'aide que nous pouvons leur apporter - et ils en ont besoin maintenant."