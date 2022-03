Guerre en Ukraine : qu'est-ce que "l'esprit munichois", dont V. Pécresse accuse É. Zemmour ?

L'esprit de Munich renvoie à la conférence qui s'est déroulée dans cette ville de Bavière les 29 et 30 septembre 1938. Les dirigeants de la France et la Grande-Bretagne, d'une part, et de l’Italie et l’Allemagne, d'autre part, pour décider du sort de la Tchécoslovaquie, alors envahie par les armées de Hitler. Edouard Daladier et Neville Chamberlain sont censés défendre cette démocratie du centre de l'Europe… dont le président n’est pas convié aux débats. Le chancelier allemand exige alors l'annexion de la région des Sudètes, germanophone. Il obtient satisfaction contre sa promesse d'en rester là et de ne pas envahir d'autres territoires. "Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre", prévient alors Winston Churchill. En France, Charles de Gaulle formule le même type d'avertissement. Six mois plus tard, le Führer s'adjuge le reste du pays, plaçant les démocraties occidentales au pied du gouffre de leurs contradictions.