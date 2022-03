Guerre en Ukraine : qu'est-ce que la "raspoutitsa", redoutée par les troupes russes ?

Selon l'historien militaire et président de l'Institut Action résilience, Cédric Mas, la "raspoutitsa" intervient généralement à la mi-mars et dure "trois à quatre semaines". Durant la Seconde Guerre mondiale, elle a déjà empêché l'armée allemande d'avancer contre les Soviétiques. "En 1942, elle a débuté vers le 21 mars", assure-t-il sur Twitter. "En 1943, le 18 mars. En 1944, le 17 mars." Un siècle plus tôt, en 1812, les troupes de Napoléon avaient, elles aussi, dû faire face au dégel et la boue.