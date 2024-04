Guerre en Ukraine : qu'est-ce que le missile Aster 30 promis par la France ?

Paris a annoncé envoyer "un nouveau lot de missiles Aster 30" à l'Ukraine. Ces missiles fonctionnent avec le système européen de défense antiaérienne SAMP/T MAMBA. Ils peuvent être envoyés à plus de 100km à une vitesse dépassant Mach 3.

La France va répondre aux demandes pressantes de l'Ukraine. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a annoncé samedi que Paris va "débloquer un nouveau lot de missiles Aster 30" pour Kiev, dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide pour la soutenir face à la Russie.

Les missiles Aster 30, comme leur version courte Aster 15, fonctionnent avec le dispositif SAMP/T MAMBA, un système de défense antiaérienne franco-italien équivalent au Patriot américain. MBDA, la société qui les produit, parle de missiles "légers et très maniables" avec un temps de réaction "extrêmement rapide". Les Aster 30 mesurent 4,9m de long pour un diamètre de 180mm et 430kg. Ils sont capables d'atteindre une cible à plus de 100km à une vitesse allant jusqu'à Mach 3, soit plus de 3700km/h.

Avant d'être fournis à l'Ukraine pour défendre son ciel, ces missiles n'étaient "pas utilisés" ou seulement "à des fins d'entraînement", selon Sébastien Lecornu. Outre l'Ukraine, ils ont été tirés à 22 reprises contre des drones et des missiles des rebelles yéménites houthis depuis le mois de décembre par les deux frégates françaises déployées en mer Rouge.

Lecornu "exige la constitution de stocks"

Mais les délais de livraison des Aster sont pointés du doigt par le gouvernement français. Paris a passé une commande de 200 de ces missiles en janvier 2023 pour 900 millions d'euros, leur livraison est prévue en 2026 mais le ministère entend les avoir au deuxième trimestre 2024. Et Sébastien Lecornu avait annoncé mardi une "commande anticipée" de 200 missiles Aster supplémentaires.

Ce même jour, le ministre des Armées avait aussi indiqué ne pas exclure de recourir à des réquisitions ou d'imposer aux industriels de la défense d'accorder la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils, pour accélérer la production et répondre aux besoins.

"Le missilier européen MBDA nous doit des livraisons rapides. Ce vendredi, les décrets ont été publiés sur le pouvoir de police du ministre des Armées en matière d'obligation de stocks, de priorisation des contrats, et même de réquisition", a-t-il annoncé samedi. "J'ai demandé à la Direction générale de l’armement (DGA) de me faire des propositions de mise en œuvre de ces mesures pour accélérer la production du missile Aster", a-t-il noté.

"La DGA va faire une première injonction à MBDA afin qu'il constitue des stocks suffisants de composants. Pour être clair, j'exige la constitution de stocks pour produire des munitions", a ajouté le ministre.