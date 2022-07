Guerre en Ukraine : que sait-on du missile Kh-22, utilisé par l’armée russe à Krementchouk et Odessa ?

Mais ce n’est pas la première fois que l’armée russe utilise de telles armes provenant d'anciens stocks soviétiques. Le 9 mai dernier, le village de Fontanka, près d’Odessa, avait été touchée par sept munitions du même type, détruisant au passage plusieurs magasins, entrepôts et maisons. Quelques semaines plus tard, le 25 mai, dans le Donbass, le ministère de la Défense russe avait aussi revendiqué des frappes tirées par un Tupolev-22M, le bombardier supersonique embarquant le missile Kh-22.

Ce missile anti-navire supersonique à très longue portée a été conçu par la société aérospatiale russe MKB Raduga et mis en service pour la première fois en 1962. Il avait été initialement pensé pour pouvoir résister à la défense aérienne américaine et détruire les porte-avions de l’US Navy. D’une portée de 600 km, il peut être doté d’une charge nucléaire. Ses ogives sont deux fois plus grandes que les missiles balistiques "Iskander" aussi utilisés en Ukraine et tirés, quant à eux, depuis des camions. Selon Euronews, l'armée russe a déjà utilisé ces missiles balistiques ayant une portée de 500 km pour détruire des grands bâtiments et certaines installations fortifiées.

En 2007, le Kh-22 "Bouria" ("Tempête", en français) est finalement déclassé. À cette occasion, l’Ukraine, qui possédait aussi une flotte, détruit 423 missiles de croisière Kh-22, jugés inadaptés aux combats. "Il convient de noter que l'élimination des bombardiers lourds Tu-22 et des missiles de croisière d'aviation Kh-22 est effectuée conformément à l'accord signé le 25 octobre 1993 entre l'Ukraine et les États-Unis sur la fourniture d'une assistance à l'Ukraine dans l'élimination des armes nucléaires stratégiques", expliquait l'agence d'information russe Aviaport.