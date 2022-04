Quand la présence de Vladimir Poutine à la messe de Pâques sème le doute sur les réseaux sociaux

Les photos de Vladimir Poutine diffusées par Spoutnik et Ria Novosti sont également très proches de celles publiées l’an dernier, à Pâques. On peut notamment retrouver l’une d’elles dans un article du Daily Mail du 2 mai 2021 et créditée Reuters. Mais alors, qu’en est-il ? Les images de 2022 à la télévision russe sont-elles en fait des archives de 2021 ? Contrairement à ce que laissent entendre les internautes ayant relevé des incohérences dans le décor, Vladimir Poutine a bien assisté à la messe donnée samedi 23 avril. Un journaliste de l’AFP qui était sur place a ainsi pu le constater et capturer sa présence dans la cathédrale Christ-Sauveur.

En légende, le photographe indique que "le président russe Vladimir Poutine (à gauche) écoute le maire de Moscou Sergei Sobyanin lors d'un service de Pâques orthodoxe, le 23 avril 2022 à Moscou". Alexander Nemenov a photographié Vladimir Poutine sous le même angle que les médias russes mais a aussi opté pour un plan plus large de l’église. Sur celui-ci, on distingue le chef de l’État et le maire de Moscou côte à côte, entouré de prêtres, de servants de messe et de fidèles. La version d’une messe célébrée en présence de Vladimir Poutine dans une église vide ne tient pas non plus.