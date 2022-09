Référendums d'annexion en Ukraine : à quoi joue Vladimir Poutine ?

La nouvelle a provoqué un tollé sur la scène internationale. Mardi, les autorités installées par Moscou dans les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk et les territoires occupés de Kherson et Zaporijia, dans le sud, ont annoncé la tenue dans l'urgence de "référendums" d'annexion par la Russie. Une décision prise en pleine contre-offensive ukrainienne et alors que Moscou a connu plusieurs revers début septembre, les forces du Kremlin se retirant de la région de Kharkiv face à la pression de l'armée de Kiev.

Des votes qui seront organisés sur le modèle de celui qui a formalisé l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014, jamais reconnue par la communauté internationale. Sur Telegram, mardi, l’ex-président et actuel numéro deux du conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a ainsi affirmé que ces référendums "sont d'une grande importance (…) pour le rétablissement de la justice historique" pour la Russie.