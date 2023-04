Guerre en Ukraine : que nous apprend la fuite des documents classifiés du Pentagone ?

31 fichiers sur la guerre en Ukraine

Parmi les fichiers mis en ligne, on compte 31 documents liés à l'Ukraine, dont la traditionnelle "mise à jour quotidienne des renseignements" de la CIA. Le reste du contenu à ce propos est très varié. On y trouve des cartes sur les points stratégiques de la guerre, comme Bakhmout et Kharkiv, un calendrier des livraisons de munitions prévues pour Kiev ou des informations sur la situation sur le front. Au-delà de ces statistiques, on apprend que douze brigades ukrainiennes seraient en train d'être constituées dans l'objectif de mener une offensive au printemps, dont neuf entraînées et équipées par les États-Unis et leurs alliés. Les documents donnent des informations précises sur les types d'armes lourdes et d'équipements détenus par ces dernières. Et suggèrent qu'une centaine de membres des opérations spéciales de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Lettonie se trouveraient d'ores et déjà sur le territoire ukrainien dans cette optique. Une information réfutée par un porte-parole du ministère des Armées française cité par le Guardian.

D'autres fichiers montrent quant à eux des informations bien plus alarmantes. Et pourraient être précieux dans les mains de Moscou. Une analyse qui remonte à février s'inquiète par exemple de la capacité de l'Ukraine à protéger ses troupes et ses infrastructures stratégiques. Une autre alerte sur la diminution rapide des munitions des systèmes de défense aérienne de Kiev. Datée du 23 février et portant la mention "secret", elle explique en détail comment les systèmes de défense aérienne S-300 de Kiev, qui datent de l'ère soviétique, seront "complètement épuisés" d'ici au 23 mai au rythme d'utilisation actuel. On ne sait pas si cette précision est toujours valable à ce jour.