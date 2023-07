Guerre en Ukraine : que sait-on de cette photo du chef de Wagner en slip sur un lit de camp ?

Trois semaines plus tôt, pour rappel, après des mois de conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou en tête, Evgueni Prigojine a lancé le 24 juin une spectaculaire rébellion armée contre Moscou, ébranlant le pouvoir jusqu'au Kremlin. Un coup de force avorté après l'annonce dans la soirée d'un accord prévoyant le départ en Biélorussie du chef de guerre et des mercenaires volontaires. Depuis, les informations n'arrivaient qu'au compte-goutte.

Après des semaines d'incertitude sur l'avenir du groupe paramilitaire, Minsk a finalement signalé ce vendredi que les combattants de Wagner travaillaient comme "instructeurs" pour l'armée biélorusse. Une présence confirmée au cours du week-end. D'abord, par l'arrivée d'un convoi portant les plaques d'immatriculation de la milice et se dirigeant vers la base militaire proche d'Osipovichi, une ville située à 400 km au nord de Kiev. Ensuite, par les déclarations de plusieurs hauts responsables, dont le porte-parole des gardes-frontières ukrainiens.

Mais si l'on en sait un peu plus sur les troupes, le sort du chef demeure incertain. Seule cette photo, diffusée massivement par des comptes pro-russes sur Telegram, sert d'indice. On le voit assis dans une position peu flatteuse, sur un petit lit de camp défait à l'intérieur d'une grande tente. Il porte un T-shirt beige et un slip noir. S'agit-il bien de Prigojine ? La photo a-t-elle été prise en Biélorussie, comme l'affirment les internautes ?