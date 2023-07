Guerre en Ukraine : que sait-on de cette vidéo d'un prétendu soldat russe faisant exploser un obus utilisé comme un marteau ?

Tous les comptes, dont certains sont "certifiés", qui diffusent les images ces deux derniers jours, assurent qu'elles viennent du front russe. "Je vais finir par aimer certains soldats russes", ironise par exemple un internaute en français. Sauf que de nombreux éléments interpellent. Tout d'abord, l'existence même de cette séquence. Il semble peu probable que le smartphone utilisé par l'auteur puisse survivre à un tel choc. Ensuite, l'explosion en elle-même. Les regards les plus habitués aux vidéos sur TikTok peuvent en effet rapidement identifier la ressemblance entre la détonation visible ici et celle que l'on trouve dans un certain nombre de clips sur la plateforme. Car en réalité, cette explosion disponible directement dans le module de montage du réseau social est utilisée depuis plusieurs années par les internautes. Enfin, le filigrane visible sur les images renvoie au compte TikTok "glock o clock", qui a partagé ces images en novembre dernier. Dans la description, on trouve le hashtag "jk", l'abréviation très répandue en ligne de "just kidding", soit "je plaisante", en bon français. D'ailleurs, dans une autre version, publiée le 22 juin sur le même réseau social, l'explosion ajoutée en fin de séquence n'est pas la même. La vidéo a donc été manipulée.