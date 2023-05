Russie : qui sont ces combattants, accusés d'être des néonazis, qui revendiquent une incursion à Belgorod ?

La première unité, baptisée Légion Liberté de la Russie, est originaire de Saint-Pétersbourg. Dans une vidéo publiée le 22 mai, le porte-parole du groupe surnommé "Caesar" affirme vouloir "mettre fin à la dictature du Kremlin". Mais ses combattants se décrivent surtout comme des "conservateurs et traditionalistes de droite". Dans un entretien accordé à la radio russe Svoboda, "Caesar" allait même plus loin, assumant qu'il était un "nationaliste de droite". Ancien partisan du Mouvement impérial russe, une organisation paramilitaire d'extrême droite classée comme terroriste en Russie, l'homme d'une cinquantaine d'années a été clairement identifié par des médias d'investigation russes comme un membre de la nébuleuse impérialiste et nationaliste russe. Au cours de l'interview, lui-même admettait être "un ancien militant politique, qui a gravité autour de pas mal de groupuscules de droite, nationalistes et monarchistes, avant de s'en détourner". De quoi en faire des néonazis ? Dans un article publié par Reuters, les membres de cette unité récusent en tout cas l'adjectif. "Un nationaliste russe n'est pas un fasciste russe", réagissait ainsi Denis Sokoloven en avril dernier.