Guerre en Ukraine : que sait-on des images du Moskva en feu, avant le naufrage ?

Certains observateurs expriment aussi des doutes sur la météo : tandis que la défense russe a décrit des "conditions de mer agitées", on distingue une mer calme et un ciel légèrement nuageux. Mais beaucoup s’accordent sur la temporalité : les clichés auraient été pris peu après le départ de feu. Le capitaine John Konrad V explique ainsi que "la photo a été prise relativement peu de temps après que l'incendie ait pris une telle ampleur. Nous pouvons supposer cela avec une certaine confiance car la plupart de la peinture est intacte. Une heure de plus dans ces conditions et la peinture va probablement s'écailler et se couvrir de suie".

Si ces images ont été vérifiées par plusieurs sources, elles collent surtout avec la version de Kiev, selon laquelle le Moskva a coulé après avoir été touché par des missiles sur son flanc gauche. Et non pas à cause d’un incendie avec une mer particulièrement agitée.