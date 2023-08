"Vampire", le drone de fabrication ukrainienne sur lequel mise Kiev

Il est capable d'emporter plusieurs types de munitions. Entre autres, l'entreprise ukrainienne évoquait des "armes thermobariques", extrêmement dévastatrices et peu précises. Concrètement, il s'agit d'une bombe qui libère d'abord un nuage de combustible avant que celui-ci ne s'enflamme et ne crée une explosion provoquant ainsi une onde de choc. Ce type d'armes peut, notamment, être utilisé contre des "chars" et d'autres "véhicules blindés", assurait Skyfall en avril.

"Chaque drone est équipé d'une caméra thermique, il peut donc fonctionner efficacement la nuit", avance également le ministre ukrainien Mykhaïlo Fedorov. Selon les concepteurs, celle-ci permet à l'opérateur de pouvoir distinguer des cibles à une distance d'environ 120 mètres autour de l'aéronef. Autre avantage de ces drones Vampires : leur facilité d'utilisation. Au printemps dernier, la société développant l'appareil l'expliquait très clairement : trois heures suffisent pour former les opérateurs qui utiliseront le drone sur le champ de bataille.