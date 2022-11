Guerre en Ukraine : que sait-on du missile tombé en Pologne ?

Or, selon des reporters polonais présents sur place, les fragments retrouvés sur le lieu de l'explosion porteraient le numéro de série 5V55, ce qui accréditerait la thèse selon laquelle il s'agit d'un missile sol-air S-300. Lequel équipe aussi bien les forces russes qu'ukrainiennes. En 2018, le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou, expliquait dans le cadre du conflit syrien que ces munitions étaient "capables d’intercepter des appareils sur une distance de plus de 250 kilomètres et pouvaient frapper en même temps plusieurs cibles dans les airs".