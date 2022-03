Guerre en Ukraine : employés retenus, électricité coupée... que se passe-t-il à Tchernobyl ?

Alors que la guerre ne cesse de faire rage, le gendarme onusien du nucléaire tire la sonnette d'alarme. Le 3 mars, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté une résolution appelant la Russie à "cesser immédiatement les actions contre les sites nucléaires ukrainiens". Le texte "déplore" l'invasion russe, estimant qu'elle "pose des menaces graves et directes à la sécurité" de ces lieux et de leur personnel, avec "le risque d'un accident ou incident nucléaire qui mettrait en danger la population de l'Ukraine, des Etats voisins et de la communauté internationale". Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a aussi proposé de se rendre en Ukraine pour établir un cadre garantissant la sécurité des sites nucléaires pendant le conflit. En vain.