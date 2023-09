Guerre en Ukraine : que sont les chars "Frankenstein" utilisés par la Russie ?

Des armes qui ont commencé à être observé sur le terrain en début d'année et qui seraient de plus en plus nombreuses désormais, alors que selon des estimations, la Russie aurait perdu 10.000 véhicules entre le début de la guerre, en février 2022, et juillet 2023. Mais malgré les railleries de spécialistes ukrainiens sur la deuxième plus grande armée au monde, cette technique est également utilisée du côté des forces de Kiev.

En avril dernier, le député ukrainien Oleksandr Tishchenko, en visite sur le front, avait ainsi partagé la photo d'un véhicule de reconnaissance BRDM-2 datant de l'époque soviétique. Mais à la place de son habituelle tourelle, armée d'une mitrailleuse, l'engin était doté d'une superstructure pour le protéger.