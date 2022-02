Ukraine : quel est ce régiment Azov, accusé d’être néonazi ?

Ce qui induit qu’à ce jour, Azov est directement subventionné et armé par le ministère de l’Intérieur ukrainien, après avoir été financé par le puissant oligarque Ihor Kolomoisky. Pourtant, ses troupes sont régulièrement accusées d’affinités avec le nazisme. Un faisceau d’éléments converge vers des liens directs et indirects avec cette idéologie. D’abord, l’image d’un groupe de soldats d’Azov se photographiant en tenue militaire accompagnés d’un drapeau nazi circule depuis quelques années sur les réseaux sociaux et a réémergé ces dernières semaines sur Facebook ou Reddit. Elle se retrouve aussi dans la presse italienne.

Au-delà de cette image, qui est sans ambiguïté, l’emblème adopté par le bataillon entretient le doute. Azov reprend la "Wolfsangel" inversée aux couleurs bleues et jaunes de l’Ukraine, qui fut le logo du parti ukrainien fasciste Svoboda et qui n’est autre qu’un symbole utilisé par la deuxième division SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Son fondateur, Andriy Biletsky, qui fut décoré de la médaille du jubilé et de l’ordre du courage, est aujourd’hui député à la Rada, le parlement ukrainien, sous le dénommé parti Corps national. Pourtant, il ne cache pas son passé néonazi.