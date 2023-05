Guerre en Ukraine : quelles sont les armes que la France promet à Kiev ?

En revanche, concernant la demande "récurrente" ukrainienne d'avions de chasse, "la question est un peu prématurée", estime la présidence française, en rappelant qu'il faut pour cela former des pilotes, un processus long et complexe. "En Ukraine, les pilotes ne sont pas formés au pilotage d'avions français", souligne l'Élysée. "Ils ne sont pas nombreux à maîtriser le français. On étudie d'abord la possibilité d'assurer des formations."

"En plus de sa contribution nationale, la France participe activement aux mesures de l'Union européenne et de l'Otan en matière d'assistance militaire à l'Ukraine et de formation des soldats ukrainiens", ajoute la déclaration commune des deux pays. Sur l'année 2023, elle vise la formation de 2000 Ukrainiens en France et de près de 4000 en Pologne, où elle a déployé plus de 200 soldats pour cela. La France est également "mobilisée" sur la question "prioritaire" des munitions, "un point critique", assure l'Élysée. "La France est à l'initiative pour préparer l'industrie et faire des commandes en volumes."