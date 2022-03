Guerre en Ukraine : quels risques fait peser le défaut de paiement "imminent" de la Russie ?

Le décret présidentiel adopté le 5 mars dernier, selon lequel la Russie pourrait rembourser ses prochaines dettes non pas en devises étrangères mais en roubles, est au centre du problème. Les emprunts, majoritairement contractés en devises étrangères - et notamment en dollars - doivent normalement être remboursés avec cette même monnaie. Un paiement en roubles serait très contraignant, pénalisant pour les prêteurs. "Être remboursé en roubles est bien moins intéressant qu’être remboursé en dollars. C'est d'autant plus vrai dans un contexte où la monnaie russe a perdu plus de 45% de sa valeur en l'espace de quelques jours (depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ndlr)", confirme Slim Souissi.

Heureusement, les conséquences de cette classification devraient être plus limitées que ce que l'on pourrait craindre. Déjà, la Russie a encore de la marge sur le plan économique, de par sa faible dette (seulement 18% de son PIB) et la réserve de devises étrangères qu'elle a constituée. Celle-ci a été encore renforcée par la limitation, récemment décrétée, de la sortie des devises à l'étranger. Selon de nombreux experts, ce stock devrait permettre aux autorités russes de tenir au moins un an.