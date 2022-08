Guerre en Ukraine : qui est Viktor Bout, le "marchand de mort" au cœur des négociations entre les États-Unis et la Russie ?

En 1991, quand l'URSS s'effondre et que son unité est dissoute, Bout se reconvertit dans le trafic d'armes. Il est alors âgé de 24 ans et profite des offres à bas prix des armes soviétiques. Il récupère de nombreux avions et hélicoptères, s'installe en Belgique et loue les engins au prix fort.