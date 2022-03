Guerre en Ukraine : qui sont les soldats russes engagés dans le conflit ?

Sur un registre, également dévoilé, figurent aussi des dates d'enrôlement dans l'armée russe. Par exemple, en juillet 2021, il y a moins d'un an. Selon Sergueï Jirnov, ancien membre du KGB, "ce sont des jeunes qui font leur service militaire obligatoire pendant un ou deux ans". "Ils ont ensuite fait des manœuvres en Biélorussie ou à la frontière russe. Par la suite, ils se sont trouvés en pleine guerre", précise-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Le ministère de la Défense ukrainienne va même jusqu'à publier des conversations interceptées. L'une d'entre elle est présentée comme un échange entre un soldat et un de ses proches en Russie : "On gagne 52 dollars par jour, mais tout le monde s'en fiche de gagner autant. On veut rentrer", dit-il. Une autre dépeint une mère qui s'inquiète et interpelle son fils : "Il paraît qu'il y a une lettre de démission qui circule parmi tous les soldats", demande-t-elle. Ce dernier lui répond alors : "Oui, on l'a tous signée".