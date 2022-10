Guerre en Ukraine : Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène à la botte de Moscou

Sur un plan plus privé, Ramzan Kadyrov, né le 5 octobre 1976, s'est illustré un temps sur Instagram avant d'en être banni. Ce père d'une douzaine d'enfants biologiques ou adoptés défend la polygamie. Il a aussi tissé des liens étroits dans les pays du golfe persique, devenant, selon certains médias russes, un ambassadeur informel dans la région. Le jeune dirigeant a par ailleurs un penchant pour le luxe. Pour preuve, son cortège de 4x4 Porsche et sa résidence officielle ornée de deux lions monumentaux en bronze. Il possède aussi un tigre et un ours, et n'hésite pas à inviter des stars américaines pour célébrer son anniversaire.