Ukraine : réclamée par Zelensky, refusée par l'OTAN... pourquoi une "no fly zone" suscite le débat

Depuis trente ans, les quelques "no fly zone" adoptées l'ont toutes été lors de conflit sanglant : pendant la première guerre du Golfe en 1991, quand les Américains avaient voulu empêcher Saddam Hussein d’attaquer les populations kurdes et chiites du pays. En 1993, une exclusion aérienne en Bosnie avait été adoptée par l'ONU pour la Bosnie. Idem en 2011, cette fois-ci au-dessus de la Libye.

Vingt ans plus tard, c'est donc l'Ukraine qui réclame à cor et à cri de la protection pour son espace aérien, désormais sous contrôle russe. "Treize jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera", a martelé ce mardi Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Telegram. Son plaidoyer sera-t-il entendu ?

À Washington, une poignée d'élus républicains comme Adam Kinzinger et Roger Wicker estiment que les Alliés devront in fine prendre le risque d'une zone d'exclusion aérienne. À défaut d'une telle solution, Washington et l'Union européenne se sont pour l'instant engagés à continuer à livrer des armes aux forces ukrainiennes. Là aussi, des voix s'élèvent pour fournir des équipements plus offensifs, dont des avions de chasse de fabrication soviétique dont disposent certains pays d'Europe de l'Est et que les pilotes ukrainiens savent déjà manier.