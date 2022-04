Guerre en Ukraine : "Retrait rapide" et redéploiement des forces russes

"Après un retrait rapide des Russes des régions de Kiev et de Tcherniguiv et aussi compte tenu de tous les mouvements et concentrations de troupes des occupants, il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire". C'est Mykhaïlo Podoliak, un autre conseiller de la présidence ukrainienne, qui analyse ainsi le départ des Russes. Selon lui, il s'agit pour l'armée russe de "se replier vers l'est et le sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés". Il estime que l'objectif de Moscou est de s'installer de "façon puissante" dans l'est et le sud et de "dicter durement ses conditions".