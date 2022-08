L'Ukraine alerte de risques de "pulvérisation de substances radioactive" à la centrale nucléaire de Zaporijia

Le personnel ukrainien de la centrale nucléaire continue à travailler et à faire tout son possible "pour assurer la sécurité nucléaire et radiologique, ainsi que pour éliminer les conséquences des dommages", a rajouté l’opérateur public ukrainien.

En conclusion de son message sur Telegram, Energotaom a rappelé que l'Ukraine demandait à la communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour "forcer la Russie à libérer la centre nucléaire et à transférer la centrale sous le contrôle de notre État, au nom de la sécurité du monde entier".