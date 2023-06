Guerre en Ukraine : Prigojine dit mener une "marche pour la justice" en Russie, le FSB ouvre une enquête

Qu'à cela ne tienne, le mercenaire de 62 ans a appelé à "stopper" ceux qui ont "la responsabilité militaire du pays". "Le comité des commandements du groupe Wagner a décidé que ceux qui ont la responsabilité militaire du pays doivent être stoppés", a-t-il lancé. "Ceux qui résisteront à cela seront considérés comme une menace et détruits immédiatement", a ajouté Evgueni Prigojine, en promettant de "répondre" à ces attaques présumées. "Ce n'est pas un coup d'État militaire, mais une marche pour la justice, nos actions ne gênent pas les forces armées", a-t-il martelé. "Nous sommes 25.000 et nous allons déterminer pourquoi le chaos règne dans le pays (...) Nos réserves stratégiques, ce sont toute l'armée et tout le pays", s'est-il enflammé, souhaitant "mettre fin au désordre".