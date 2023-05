Guerre en Ukraine : le groupe Wagner commence le transfert de Bakhmout à l'armée russe

Après avoir revendiqué ce week-end la prise de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, le groupe paramilitaire Wagner a commencé ce jeudi 25 mai le transfert à l'armée régulière russe de ses positions dans cette ville dévastée. Cette opération se déroule à un moment où l'armée russe est en difficulté sur les flancs à Bakhmout, ayant perdu, selon les Ukrainiens, 20 kilomètres carrés au nord et au sud de cette ville face à leurs forces.

"Nous sommes en train de retirer les unités de Bakhmout aujourd'hui. D'ici au 1er juin, la majeure partie se réinstallera dans des bases de l'arrière. Nous remettons les positions aux militaires, les munitions et tout ce qu'il s'y trouve", a lancé le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, dans une vidéo diffusée sur Telegram. Sur ces images, il va saluer ses hommes en leur donnant les consignes et en leur souhaitant bonne route, évitant cette fois-ci de répéter ses insultes et ses critiques envers l'état-major russe, avec lequel il est en conflit ouvert. "On se retire, on se repose, on se prépare, puis on recevra de nouvelles tâches", a-t-il ajouté.