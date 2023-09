Guerre en Ukraine : 17 morts après le bombardement d'un marché, munitions à uranium… Le point sur la situation

Kostiantynivka. Au moins 17 personnes, dont un enfant, ont perdu la vie ce mercredi dans une frappe russe sur un marché de la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le bombardement a fait 32 blessés, selon un bilan provisoire. "Les terroristes russes ont délibérément visé le marché", a accusé Volodymyr Zelensky, avant d'affirmer qu'aucune activité militaire ne se trouve à proximité de cette ville, qui comptait près de 70.000 habitants avant la guerre, et qui se situe à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, théâtre d'une bataille avec les troupes russes depuis plus d'un an. Cette attaque contre des civils a été qualifiée de "barbare" et "haineuse" par l'Union européenne, et d'"ignoble" par la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine. Washington a déclaré que ces frappes "soulignent la nécessité de continuer à soutenir le peuple ukrainien dans la défense de son territoire".