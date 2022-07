Guerre en Ukraine : 23 morts à Vinnytsia, Zaporijjia pourrait passer sous pavillon russe… Le point sur la situation

G20. La guerre en Ukraine est le "plus grand défi" pour l'économie mondiale, a estimé, jeudi 14 juillet, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, avant une réunion du G20 en Indonésie. Les cours du pétrole ont d'ailleurs brièvement dévissé de plus 5% jeudi, retombant à des niveaux plus vus depuis le début de la guerre, emportés par les craintes de récession mondiale dans un contexte d'inflation record aux États-Unis et en zone euro. Le président Emmanuel Macron a, de son côté, averti que le conflit en Ukraine allait "durer" et que les Français devaient se préparer à se passer du gaz russe, dont Moscou se sert comme une "arme de guerre".

Céréales. Ce mercredi 13 juillet, au cours d'une réunion d'experts militaires à Istanbul, la Russie et l'Ukraine ont par ailleurs progressé sur l'épineuse question du blocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens. Des "progrès réellement substantiels" ont été réalisés, a commenté Antonio Guterres, espérant qu'un "accord formel" puisse être prochainement conclu et évoquant "une lueur d'espoir pour soulager la souffrance humaine et la faim dans le monde". La négociation lancée il y a plus de deux mois vise à exporter, par la mer Noire, quelque 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens, en particulier à Odessa, tout en facilitant les exportations russes de grains et d'engrais.