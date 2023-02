Un an de guerre en Ukraine : d'Azovstal à la lettre Z, l'abécédaire du conflit

Ce système américain de lance-roquettes mobile de haute précision a été fourni à l'Ukraine en juin 2022, devenant une pièce maîtresse des contre-offensives ukrainiennes, réussies pendant l'été et l'automne. Avec ses munitions d'une portée de quelque 80 km, les Himars ont ravagé les chaînes logistiques russes et les dépôts de munitions, contraignant notamment l'armée russe au repli dans la région de Kharkiv (nord-est) et à abandonner la ville de Kherson (sud). Depuis, Moscou a placé ses entrepôts hors de portée de ces systèmes, et les forces ukrainiennes exhortent les Occidentaux à leur livrer des roquettes pouvant frapper plus loin. Après des mois d'hésitation, les États-Unis ont promis d'en envoyer.