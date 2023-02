6000 enfants ukrainiens auraient été placés dans des camps de "rééducation" en Russie

Le rapport exige qu'un organisme neutre puisse accéder aux camps, mais aussi que Moscou mette immédiatement fin aux relocalisations, appelant la Russie à "ramener les enfants dans leurs familles". Il exhorte aussi à cesser les adoptions d'enfants ukrainiens, certains de ceux placés dans ces camps ayant été adoptés par des familles russes, selon The Independant. Une opération à laquelle des proches de Vladimir Poutine auraient pris part, en particulier Maria Lvova-Belova, qui dirige la Commission présidentielle russe pour le droit des enfants. Selon le rapport, elle a déclaré que 350 enfants avaient été adoptés par des familles russes et que plus de 1000 autres attendaient de l'être, relaie The Guardian.

Dans un message publié sur Telegram, l'ambassade de Russie à Washington a réagi aux conclusions du rapport en assurant que Moscou "a accepté les enfants qui ont été contraints de fuir avec leur famille à cause des bombardements". "Nous faisons de notre mieux pour garder les mineurs dans les familles, et en cas d'absence ou de décès des parents et des proches, pour transférer les orphelins sous tutelle", a-t-elle argué. De son côté, Kiev affirme que plus de 14.700 enfants ukrainiens ont été déportés en Russie depuis le début du conflit.