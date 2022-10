Guerre en Ukraine : des dizaines de corps de civils exhumés dans l'est du pays, selon Kiev

Le bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé, ce mardi 11 octobre, avoir exhumé les corps de 78 civils dans deux villes de la région de Donetsk, dans l'est du pays, récemment reconquises par les forces ukrainiennes. "Des sites de nombreuses sépultures ont été découverts dans les villes libérées de Sviatoguirsk et Lyman", a-t-il indiqué, faisant état de 34 corps exhumés dans la première et 44 dans la seconde.