Ukraine : à quoi servent ces blindés que promettent de livrer les États-Unis et l'Allemagne ?

Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a déjà donné le ton. "Ce n’est pas un tank mais un tueur de tank. Un bradley est un véhicule blindé qui a une capacité de feu et qui peut transporter des troupes au combat." Ces véhicules ont "à la fois des capacités offensives et défensives et fournissent ‘un niveau de puissance de feu et de blindage qui apportera des avantages sur le champ de bataille alors que l'armée ukrainienne continue de défendre sa patrie", selon le Pentagone, citant son porte-parole dans un communiqué.

Ces véhicules blindés peuvent en réalité transporter les soldats et les armes militaires vers les zones de combat. Ce qui induit que les soldats ukrainiens vont devoir apprendre à les manier et à les entretenir. Une formation doit leur être fournie à cet effet de la part des États-Unis, mais aussi de la France, a confirmé Catherine Colonna, jeudi 5 janvier sur LCI. Selon un expert interrogé par Bloomberg, qui anticipait ce nouvel envoi à la fin de l’année, Bradleys sera une vraie aide stratégique sur le terrain puisqu’il s'agit "d'un char léger" et "contrairement aux M113 fournis précédemment, le Bradley est lourdement armé d'un puissant canon de 25 mm et de missiles antichars TOW".