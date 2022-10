Accusés de nazisme, les Ukrainiens appellent-ils à défendre leur "patrimoine génétique" dans leur Constitution ?

Dans sa publication, cet habitué des fausses informations appelle les "sceptiques et les debunkers en tout genre" à vérifier par eux-mêmes. Et plus précisément, en se tournant vers l'article 16 de la Constitution ukrainienne. Disponible en anglais sur le site du Conseil de l'Europe, on y lit en effet que l'État a, parmi d'autres devoirs, celui de "préserver le patrimoine génétique du peuple ukrainien". Mais sélectionner cette petite phrase sur l'ensemble de l'article 16 est trompeur.

Voici en effet ce qu'il dit dans son intégralité : "L'État a le devoir d'assurer la sécurité de l'environnement, de maintenir l'équilibre écologique sur le territoire de l'Ukraine, de surmonter les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl - une catastrophe d'ampleur mondiale - et de préserver le patrimoine génétique du peuple ukrainien."