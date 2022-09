VIDÉO - Ukraine : après Boutcha ou Marioupol, de nouvelles exactions russes à Izioum ?

Selon ce qu'a indiqué à Sky News Sergui Bolvinov, un responsable de la police régionale, les personnes enterrées dans ces tombes ont été pour certaines exécutées par balles, ou tuées par des tirs d’artillerie, par des explosions de mines, ou par des bombardements. De nombreux autres corps n’auraient pas été identifiés, et la cause de leur mort n'aurait pas non plus été déterminée. Cette première découverte, en attendant l'examen des cimetières de la ville, que les autorités n'ont pas encore pu visiter, rappelle douloureusement les séries d'exactions apparues au fur et à mesure de la reprise de contrôle de la région de Kiev, en avril dernier, après le retrait des forces russes.