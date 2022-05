Guerre en Ukraine : après les évacuations l'assaut bientôt lancé contre l'usine Azovstal ?

Il ne reste plus désormais que les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal. Ces derniers luttent toujours au moment où l'armée russe resserre son emprise sur cette dernière poche de résistance à Marioupol. "De nombreux soldats se trouvent dans un état grave. Ils sont blessés et n'ont pas de médicaments", a expliqué à l’AFP, Ievguenia Tytarenko, infirmière militaire, dont le mari, membre du régiment Azov, et ses collègues sont toujours dans l'usine. "La nourriture et l'eau manquent aussi", a-t-elle ajouté. "Je me battrai jusqu'au bout", lui a écrit son mari, Mykhaïlo, dans un SMS que l'AFP a pu consulter.