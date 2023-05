Guerre en Ukraine : Arman Soldin, journaliste français de l'AFP, a été tué dans une frappe de roquettes

Le 1er mai, pris sous une pluie de roquettes Grad, il disait avoir "vécu l'une des pires expériences" de sa vie. Le coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, Arman Soldin, a été tué, mardi 9 mai, dans un bombardement en l'Ukraine, ont rapporté des journalistes l'accompagnant. L'attaque a eu lieu vers 16h30 locales (15h30 en France) dans les environs de Tchassiv Iar, localité ukrainienne à proximité de Bakhmout, haut-lieu des combats sur le front de l'est, visé par les forces russes.

Âgé de 32 ans, ce reporter d'images expérimenté, né à Sarajevo, en Bosnie, et de nationalité française, était en compagnie de quatre collègues, qui sont tous indemnes, et militaires ukrainiens lorsqu'ils ont été pris sous la salve de roquettes Grad. "L'Agence dans son ensemble est effondrée", a réagi Fabrice Fries, le PDG de l'Agence France-Presse. "Sa mort est un terrible rappel des risques et dangers auxquels sont confrontés les journalistes au quotidien en couvrant le conflit en Ukraine."