Guerre en Ukraine : Kronos, un sous-marin de combat furtif qui pourrait bientôt rejoindre les rangs de Kiev

Des ingénieurs ukrainiens travaillent depuis les Émirats arabes unis au développement d'un sous-marin furtif appelé Kronos. Le constructeur a annoncé que le navire a passé les premiers tests pour une utilisation militaire. Rien n'a néanmoins été précisé concernant un éventuel déploiement en mer Noire.

Développement en cours. Présenté en février 2023, lors du salon consacré aux armes et aux technologies de défense, IDEX, organisé à Abou Dhabi, le sous-marin Kronos, du nom du roi des Titans, continue sa progression. Le constructeur, la start-up Highland Systems, où travaillent des ingénieurs ukrainiens, basée désormais aux Émirats arabes unis, a fait savoir au média ukrainien The Kyiv Post que le navire sous-marin avait passé les premiers tests pour une utilisation militaire.

Un téléguidage à distance

Grâce à sa forme de raie manta, le sous-marin serait effectivement, selon son concepteur, plus furtif et indétectable pour les systèmes de défense ennemis. Capable de se déplacer à 50 km/h sans bruit sur plus de 1000 kilomètres grâce à un groupe autopropulseur électrique, l'engin est aussi équipé d'un radar, d'un sonar, d'une caméra de vision nocturne à 360°.

Surtout, le Kronos serait capable de tirer six torpilles dotées d'une charge explosive d'environ 20 kilogrammes. Par ailleurs, d'une taille assez conséquente, il pourrait transporter dix personnes, en plus du pilote. Toujours selon le constructeur, le véhicule sous-marin pourrait néanmoins être également télécommandé à distance, à la même manière d'un drone.

Malgré tous les avantages qu'il présente, le véhicule est encore en phase de développement. S'il pourrait devenir un des atouts majeurs de Kiev pour lancer des attaques sous-marines, un déploiement militaire en mer Noire de ce sous-marin n'est pas encore prévu.