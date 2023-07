Attaque de drones à Moscou, l'appel du pape... Le point sur la situation en Ukraine

Le pape François lance un appel. Il a demandé dimanche aux autorités russes de revenir à l'accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire malgré la guerre, invoquant les millions de personnes souffrant de la faim. "Ne nous arrêtons pas de prier pour l'Ukraine martyrisée où la guerre détruit tout, y compris le blé et ceci représente une grave offense à Dieu, parce que le blé est son don pour nourrir l'humanité et le cri de millions de frères et de sœurs qui souffrent de la faim monte au ciel", a-t-il déclaré après la prière de l'Angélus devant des milliers de pèlerins réunis place Saint-Pierre. "Je lance un appel à mes frères, les autorités de la Fédération russe, pour que soit rétablie l'initiative de la mer Noire et que le blé puisse être transporté en sécurité".